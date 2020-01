Et håndtryk, en aftale - og et kæmpe lønboost.

Det kunne se ud til, at Christian Eriksens fremtid er på plads.

Det italienske medie Calcio Mercato skriver mandag, at den danske landsholdsspillers agent, Martin Schoots, og Inter har givet hånd på en 'flerårig aftale'.

Videre lyder det, at Christian Eriksen i så fald kan se frem til at blive den bedste betalte spiller i den italienske klub: Mediet kan nemlig tilføje, at årslønnen kommer til at lyde på lige omkring 75 millioner kroner inklusive bonusser.

Det skulle lige akkurat overgå den sum, som den belgiske angriber Romelu Lukaku i øjeblikket får i Inter. Og holder det stik med en årsløn i den størrelsesorden, vil det også været et pænt ryk op i forhold til den nuværende løn i Tottenham.

Samtidig skulle klubbens direktør Beppe Marotta have lovet Christian Eriksen en 'absolut ledende rolle i det sportslige projekt', ifølge Calcio Mercato - der dog også skriver, at danskeren endnu mangler at give sit endelige ja.

Meldingen kommer, efter at Inter-forbindelsen kun er steget i styrke i de seneste dag, siden det i fredags kom frem, at Martin Schoots var i Milano for at mødes med Inter-ledelsen. Siden fulfgte så historier om, at den italienske klub ville give en 4.5-årig kontrakt.

Christian Eriksen har været omgivet af en sky af transferrygter, siden han i sommer sagde, at 'jeg er på et punkt i min karriere, hvor jeg måske gerne vil prøve noget nyt'.

Så er spørgsmålet bare, hvornår skfitet fra engelsk til italiensk fodbold bliver en realitet for den snart 28-årige dansker.

Han har kontraktudløb med Tottenham til sommer, men ifølge Calcio Mercato skal Inter og Tottenham nu forhandle om, hvorvidt transferen allerede skal blive en realitet i dette januar-vindue.

Sker det hurtigt, kan Christian Eriksens sidste kamp for den engelske klub have været i weekenden, da Tottenham på hjemmebane tabte med 0-1 til Premier Leagues suveræne tophold, Liverpool.

Christian Eriksen bliver i så fald ikke den eneste danske landsholdsspiller med adresse i Milano. Mandag faldt det på plads, at Simon Kjær skifter til AC Milan med øjeblikkelig virkning.