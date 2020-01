Skal man tro de internationale medier, så er Christian Eriksens agent i disse dage på overarbejde.

Således skulle hollandske Martin Schoots, der i flere år arbejdet i kulissen for Christian Eriksen, torsdag aften have været i Milano.

Italienske CalcioMercato skriver, at Schoots har haft et møde med Inters sports-CEO, Beppe Marotta, torsdag aften med formålet om at få lukket en aftale, der sender Christian Eriksen til Inter.

Den nyhed kommer blot dagen efter, at Inters sportsdirektør, Piero Ausilio, landede i London.

Har Christian Eriksen spillet sin sidste kamp for Tottenham? Foto: WILL OLIVER Vis mere Har Christian Eriksen spillet sin sidste kamp for Tottenham? Foto: WILL OLIVER

Her går rygterne går på, at han blandt andet havde en aftale med netop Martin Schoots.

Har møderne fundet sted, har der formentlig været ét centralt emne på bordet: Hvornår skal Eriksen skifte til den italienske topklub?

Den 27-årige Tottenham-stjerne har kontraktudløb til sommer og vil således kunne skifte ganske gratis til Inter. Faktisk vil han formentlig kunne score en heftig sign-on-fee selv, hvis det skulle være tilfældet.

Skifter han i januars transfervindue, kommer Tottenham til at få en håndfuld millioner pund for ham, men slet ikke i nærheden af, hvad man kunne få i sommer og for et år siden.

Daily Mail skrev for nyligt, at Tottenham-formand, Daniel Levy, ville hente 20 millioner pund (175 millioner kroner) på Eriksen, hvis han skulle slippe danskeren i dag.

Det skulle Inter imidlertid ikke have været helt indstillet på, hvor Gazzetta dello Sport rapporterer, at italienerne kigger mere i retning af en pris på 15 millioner euro (112 millioner kroner)

Piero Ausilio, der altså blev spottet og filmet af flere medier i London onsdag, er eller har ikke kun været i London på grund af Christian Eriksen.

Flere spillere meldes på vej til topklubben. Manchester United og Inter er ifølge Sky Sports torsdag aften blevet enige om en aftale, der sender Ashley Young til Italien. Chelsea-angriberen Olivier Giroud meldes ifølge La Gazzetta dello Sport også 'in arrivo' til Inter inden for de nærmeste dage. Sammen med Christian Eriksen pryder de dagens forside på den italienske avis.

Buongiorno con la #primapagina!



- L'inter si fa in 4! Da #Eriksen a Giroud

- È Dybala il nuovo Ronaldo della Juve?

- Roma avanti in Coppa Italia



Le notizie: https://t.co/1JjNMD4TUP pic.twitter.com/lmPLKWWpRn — LaGazzettadelloSport (@Gazzetta_it) January 17, 2020