Ifølge TV2 har politiet afhørt en mand, der sidste år satsede 104.124 kroner på FC Roskilde-nederlag.

Endnu en fodboldkamp med 1. divisionsklubben FC Roskilde som den ene part har været en del af politiets efterforskning i forbindelse med sag om matchfixing.

Det skriver TV2.

Det drejer sig om en 1. divisionskamp i april sidste år, hvor Silkeborg vandt 2-1 på udebane over FC Roskilde efter tre mål i kampens 90. minut og tillægstid.

En 20-årig østeuropæisk mand, der bor med sine forældre på Midtsjælland, og som siden ankomsten til Danmark for to år siden har studeret og arbejdet i et supermarked, satsede 104.124 på kampen og er blevet afhørt af politiet på grund af mistanke om matchfixing.

Det fremgår af mandens afhøringsrapport fra politiet, som tv-programmet Operation X og TV2 Sport har fået indsigt i.

Over for Operation X afviser manden at have noget med matchfixing at gøre. Han forklarer, at han i løbet af tre måneder fik 1000 kroner til at yngle til mere end en million kroner og derfor havde råd til at satse så højt et beløb.

Desuden fortæller han, at han satsede på, at FC Roskilde skulle tabe kampen, og at han fik sin indsats omkring to gange igen, da resultatet faldt ud til hans fordel.

Under afhøringen hos politiet tilkendegav manden, at han ikke kunne huske, om han havde spillet de mere end 100.000 kroner på kampen mellem FC Roskilde og Silkeborg, skriver TV2.

Tidligere har FC Roskildes nederlag til Næstved ligeledes foråret 2019 været under mistanke for matchfixing, efter der blandt andet blev udbetalt gevinster for trecifrede beløb på kampen i blandt andet tyske spilkiosker.

Sagen har fået stor omtale i det seneste år, efter at daværende FC Roskilde-træner Christian Lønstrup stod frem og fortalte, at han havde fået et tip om, at flere af hans spillere var involveret i matchfixing.

Lønstrup og FC Roskilde stoppede samarbejdet kort efter, og Lønstrup endte med at tage sagen til retten, fordi han mente, at han var blevet uretmæssigt fyret. Det fik han medhold i hos byretten tidligere i denne uge.

Midt- og Vestsjællands Politi efterforskede sagen om matchfixing i FC Roskilde, men oplyste i marts, at efterforskningen blev indstillet.

/ritzau/