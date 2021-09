Det sidste ord er ikke sagt i sagen om den afbrudte kamp mellem Brasilien og Argentina.

Et opgør, der forleden blev suspenderet efter få minutter, da sidstnævnte havde fire spillere med, der ikke måtte være der, fordi de skulle have været i karantæne.

Og hele rejsen med landsholdet får nu konsekvenser for to af dem – Giovani Lo Celso og Cristian Romero – der bliver straffet af deres klub. Det skriver Sky Sports.

For ifølge mediet havde de to spillere slet ikke fået Tottenhams tilladelse til at rejse med til VM-kvalifikationskampen. Tværtimod ønskede klubben ikke, at de to rejste til Brasilien, fordi det er et rødt land.

Kampen mellem Brasilien og Argentina blev afbrudt efter få minutter. Foto: Sebastiao Moreira Vis mere Kampen mellem Brasilien og Argentina blev afbrudt efter få minutter. Foto: Sebastiao Moreira

Det betyder, at de på grund af coronarestriktionerne skal i hotelkarantæne, når de vender tilbage til England og dermed ikke kan træne.

Derfor får de nogle 'store bøder' i kølvandet på episoden, skriver mediet. Dog står klubben i lidt af et dilemma, for Cristian Romero er netop kommet til fra Atalanta, og han var ikke en billig herre. 364 millioner skulle han angiveligt have kostet, og i Tottenham ønsker de ikke at komme skidt fra start med deres nye spiller. Samtidig vil de også meget gerne statuere et eksempel, så noget lignende ikke sker fremover.

Mens de to Spurs-spillere ikke fik tilladelse til at rejse, lagde Emiliano Martínez og Emiliano Buendia en anden plan med Aston Villa. Efter landsholdsturen til Brasilien ville de rejse til Kroatien for at træne i ti dage. Kroatien er ikke et rødt landt, og dermed ville der ikke være noget isolationskrav, når de vendte tilbage til England.

Ifølge Sky Sports vil både Lo Celso og Romero nu rejse med videre til Kroatien i et forsøg på at 'begrænse skaden', så de fortsat kan træne og holde sig i ordentlig form, inden de skal retur til England. Holder den plan, går spillerne blot glip af en enkelt Premier League-kamp.

Cristian Romero er netop skiftet til Tottenham og står nu til en bøde. Foto: LUISA GONZALEZ Vis mere Cristian Romero er netop skiftet til Tottenham og står nu til en bøde. Foto: LUISA GONZALEZ

Sagen har trukket overskrifter verden over de sidste par dage.

Ifølge Argentina manglede de i landsholdslejren information om, at spillerne ikke måtte deltage i kampen på trods af, de havde opholdt sig i Brasilien i flere dage. Men sundhedsmyndighederne har en anden udlægning. De har tidligere fortalt, at de i den argentinske lejr var blevet gjort opmærksom på, at spillerne ikke måtte være med.

»Efter min mening snød de bevidst, og de har været respektløse over for Anvisa, landets sundhedsmyndigheder og sundhedsmyndighederne i São Paulo. Spillerne besluttede ikke at overholde karantænen,« har Alex Machado Campos, direktør for de brasilianske sundhedsmyndigheder, tidligere fortalt til O Globo.

Resultatet blev, at det argentinske landshold måtte rejse hjem igen uden at have spillet. De fire spillere rejste sammen med resten af holdet, men blev betegnet som personer, der er blevet smidt ud af landet.