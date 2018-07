Et nyt samarbejde mellem Cristiano Ronaldo og Zinedine Zidane kan være på vej.

Det er det spanske medie, Libertad Digital, som skriver, at Juventus nu også forsøger at hente Zinedine Zidane til klubben, efter det er lykkedes at lave sommerens største transfer og købe Cristiano Ronaldo.

Men det skulle ikke være i rollen som træner, at Zidane kan få et comeback i den italienske klub, han selv repræsentede som spiller i årene 1996-2001.

Zinedine Zidane sagde op i Real Madrid, og nu går der rygter om en retur til Juventus. Foto: BEN STANSALL Vis mere Zinedine Zidane sagde op i Real Madrid, og nu går der rygter om en retur til Juventus. Foto: BEN STANSALL

I stedet er det planen ifølge Libertad Digital, at franskmanden fra oktober skal indgå i den sportslige ledelse side om side med sportschef Fabio Paratici.

Libertad Digital skriver, at det netop var købet af Cristiano Ronaldo, der har fået Zinedine Zidane overbevist om projektet i Juventus, og det var planen, at den tidligere Real Madrid-træner skulle have været til stede, da verdens bedste spiller blev præsenteret i Torino. Men Zidane dukkede aldrig op.

Mange Juve-fans dukkede op for at hilse Ronaldo velkommen. Foto: MASSIMO PINCA Vis mere Mange Juve-fans dukkede op for at hilse Ronaldo velkommen. Foto: MASSIMO PINCA

Men mon ikke Juventus' fans tilgiver deres tidligere helt for det, hvis næste skridt for Zidane er en ansættelse i klubben?