Det bliver Ebbe Sand, der overtager tjansen som assistent for Åge Hareide til og med EM til sommer.

Det skriver Politiken.

Ebbe Sand overtager dermed assistentjobbet efter Jon Dahl Tomasson, som B.T. tidligere på måneden kunne afsløre havde takket ja til et job som cheftræner i den svenske topklub, Malmö FF.

Han fratrådte dermed sin stilling som assisterende landstræner med omgående virkning, og efterfølgende annoncererede Åge Hareide, at han ville finde en dansk afløser.

DBU oplyser til Ritzau, at man har fundet en ny, assisterende landstræner til Åge Hareide, og unionen præsenterer vedkommende klokken 11.00 fredag.

Derudover har DBU på herrelandsholdets Facebook-side delt et billede med teksten 'Dagens playliste på landstrænerkontoret', der viser, at man kun hører 'Hooray! Hooray! It's A Holi-Holiday' med Boney M., som Schalke 04-fans lavede en kendt hyldestsang til Ebbe Sand på.

Ebbe Sand har stået uden job, siden han blev degraderet fra posten som sportsdirektør i Brøndby IF efter bare et halvt år i jobbet.

Han valgte at takke nej til en anden stilling i klubben og forlod derfor Brøndby 10. juli 2019, og siden har man ikke hørt meget fra den tidligere landsholdsangriber.

Ifølge Politiken har Ebbe Sands navn figureret øverst på ønskelisten hos Åge Hareide og fodbolddirektør Peter Møller.

Åge Hareide ønskede at finde en person med slutrundeerfaring til at hjælpe ham før og under slutrunden, og det får han i Ebbe Sand.

Den 47-årige tidligere Brøndby- og Schalke 04-spiller var med ved EM i 2000 og 2004 samt VM 1998 og 2002. Han scorede 22 mål i 66 landskampe.

Han var desuden angrebstræner under Morten Olsen fra 2008 til 2014, hvorfra han også har erfaring som træner fra VM i 2010 og EM i 2012.