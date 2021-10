Den danske EM-helt kan stå over for et uventet klubskifte.

Den danske landsholdsstjerne Andreas Christensen har været flyvende for sin engelske klub, Chelsea, i denne sæson – og det har i den grad ligget i kortene, at hans nuværende kontrakt med London-klubben, der udløber til sommer, skulle veksles til en længere og mere guldrandet én af slagsen.

Men ud af det blå er der pludselig opstået tvivl om AC's fremtid hos The Blues.

Det skriver det anerkendte engelske medie The Times, som erfarer, at forhandlingerne mellem parterne er gået i stå.

Faktisk skulle der ikke have været kontakt mellem Chelsea og AC-lejren siden august, hvor en fireårig forlængelse – med option på yderligere et år – var på bordet.

Chelsea skulle faktisk sidste år have indledt kontraktforhandlingerne med blot at tilbyde den 25-årige dansker en forlængelse på et år. Men hans voldsomme formkurve under manager Thomas Tuchel har gjort, at man nu taler om en langvarig forlængelse af samarbejdet.

Men den lange pause i forhandlingerne har altså sået tvivl om AC's Chelsea-fremtid.

Og den kontrakt, som Chelsea har tilbudt i august, vil fortsat holde danskeren i den nederste halvdel af klubbens lønhierarki – skriver The Times.

Han ville angiveligt stadig tjene langt mindre end reservespillere som Kai Havertz og Timo Werner, som i modsætningen til Andreas Christensen har svært ved at bide sig fast i startopstillingen.

Christensen, som i 2013 skiftede fra Brøndby til Chelsea som 15-årig, kan frit forhandle med andre klubber til januar – hvis ikke han og Chelsea er blevet enige om en ny aftale inden. Og han skal næppe frygte at gå arbejdsløs. I de seneste 200 dage er der blevet indkasseret seks mål i kampe, hvor AC har deltaget.

B.T. forsøger at få en kommentar fra Andreas Christensens lejr.