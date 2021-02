Uheldene fortsætter med at ramme den danske landsholdsspiller Kasper Dolberg.

Den 23-årige angriber er blevet ramt af blindtarmsbetændelse og skal derfor opereres. Det skriver L'Equipe.

Derfor er han heller ikke med søndag, hvor Nice skal i aktion mod Angers. Præcist hvor længe han nu skal sidde ude, skriver mediet ikke.

Kasper Dolberg har i den grad været ramt af uheld de sidste mange måneder.

I september sidste år blev han ramt af coronavirus, og efterfølgende testede han positiv flere gange, hvilket gav nogle udfordringer i forhold til at få lov til at spille kampe.

Til sidst fik han dog lov til at spille landskampe, men efter kampen mod Sverige i midten af november måtte han forlade lejren med en overbelastet hofte.

I starten af oktober sidste år var det på privatfronten, han blev ramt. For landsholdsspillerens bil blev stjålet fra lufthavnens parkeringsplas i Nice. Det stoppede dog ikke her, for da han kom hjem, kunne han se, han havde haft ubudne gæster.

Ifølge den franske avis L'Equipe løb tyvene dengang af sted med 2.000 euro – omkring 15.000 danske kroner – og flere telefoner. Og ifølge avisen havde tyvene angiveligt brugt en nøgle i Dolbergs bil til at få adgang til hans hjem.

»Det var en meget ubehagelig situation. Jeg har aldrig prøvet det før. Det var skræmmende, men når man lige kommer hjem til det, er det jo ubehageligt. Nu er det kommet lidt på afstand,« sagde han efterfølgende.

Dolberg var også året forinden udsat for et tyveri. Her mistede han et ur til omkring en halv million kroner, der blev stjålet i omklædningsrummet. Senere stod det klart, at det var holdkammeraten Lamine Diaby-Fadiga, der havde taget uret.