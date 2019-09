Christian Eriksen til Real Madrid. Nej, Barcelona. Nu er det Manchester United!

Hvis den 27-årige danske landsholdsstjerne selv var lidt rundtosset, da han sad tilbage i Tottenham 2. september, da det internationale transfervindue lukkede, forstår man ham godt.

Interessen for Eriksen var stor, men alligevel blev han i Tottenham, hvor han nu kun har under et år tilbage af kontrakten.

Og ifølge engelske Express er der en særlig grund til, at Manchester United ikke endte med at hente Christian Eriksen, selvom den engelske storklub rørte på sig mod slutningen af det engelske transfervindue 8. august.

Foto: DAVID KLEIN Vis mere Foto: DAVID KLEIN

Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær skulle ifølge avisen have et godt øje til Christian Eriksen, og han ville gerne have Eriksen til Manchester United. Men.

»De frygtede, at Eriksen hellere ville spille i Spanien hos Real Madrid og ville ikke købe en spiller, der kun ville det halvt,« skriver Express.

Christian Eriksen endte altså ikke i Manchester United denne gang. Rygterne om Real Madrid, Juventus og andre klubber lever stadig fint, da Eriksen bliver billigere, som kontraktafslutningen nærmer sig.

Og Manchester United er angiveligt også stadig med i kapløbet.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Ifølge den engelske avis vil Manchester United vende tilbage til Eriksen i januar, når der igen kan købes spillere i engelsk fodbold.

Christian Eriksen har da også fine kort på hånden til januar, hvis ikke han lokkes til en kontraktforlængelse med Tottenham inden. Han kan nemlig forhandle frit med andre klubber efter nytår.

Selv har landsholdsstjernen ikke været voldsomt meddelssom om sin fremtid, siden han selv nævnte, at det måske kunne være tid til at prøve noget nyt.

»Man ved aldrig, hvad der sker i fodbold. Jeg ville ønske, man selv kunne bestemme, ligesom i Football Manager. Men det kan man ikke. Det er ikke et computerspil. Sådan er det bare,« sagde Eriksen i mandags.