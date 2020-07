Borussia Dortmund bør skille sig af med Thomas Delaney.

'Danskeren fortsætter med at glide ned i det interne midtbanehierarki,' lyder det i Bild.

Det tyske medie har lavet en oversigt over, hvem de fire tyske topklubber - Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig og Borussia Mönchengladbach - skal sige farvel til i løbet af sommeren. Her venter et kritisk coronapåvirket transfervindue, hvor økonomien er strammere end normalt.

Derfor har Bild lavet listen over 'de dyre stjerner med begrænset spilletid, der skal stryges fra lønningslisten'.

Thomas Delaney er røget ned i en duel. Foto: MICHAEL SOHN Vis mere Thomas Delaney er røget ned i en duel. Foto: MICHAEL SOHN

En af dem er altså Thomas Delaney.

Ifølge mediet har den danske landsholdsspiller misset 22 kampe på grund af skader i denne sæson - selv om han igen var klar til afslutningen af sæsonen efter coronanedlukningen - og kalder ham 'permanent skadet'.

Siden Thomas Delaney kom til de gulblusede i sommeren 2018, har den tyske klub heller ikke gjort det lettere for den 28-årige dansker.

Allerede uger senere blev belgiske Axel Witsel hentet, og han er ifølge Bild et stensikkert valg til midtbanen. I januar i kom tyske Emre Can så til, og nu skulle det engelske stortalent Jude Bellingham også være på vej.

Imens Thomas Delaney altså derfor kan være på vej i modsatte retning. Han har kontrakt med Borussia Dortmund til 2022.