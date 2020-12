Christian Eriksens navn er i dén grad varmt på transfermarkedets evige rygtebørs.

For fremtiden i Inter er ikke-eksisterende.

Han skal væk til januar efter flop-skiftet, og i øjeblikket er det PSG, der er det varmeste bud på en ny destination.

Men de er langt fra den eneste bejler.

Foto: MASSIMO PINCA Vis mere Foto: MASSIMO PINCA

For ifølge det spanske medie Mundo Deportivo har Real Madrid stadig danskeren på sin radar.

Rygterne om Eriksen og Real Madrid var allerede varme i sommeren 2019, da han offentligt ytrede, at han gerne ville prøve noget nyt i stedet for sin daværende klub Tottenham.

Men skiftet blev aldrig til noget, og i stedet endte Eriksen i inter i januar 2020.

Linjen til Madrid er dog stadig varm, lyder det, selvom han ikke er den allerstørste prioritet i Madrid.

»Lidt længere nede på listen, dog uden at miste blikket for ham, finder vi Christian Eriksen. Et gammelt Real Madrid-ønske, der allerede er blevet bekræftet, at han er på markedet i januar efter sit mislykkede ophold i Inter,« skriver mediet.

Inters direktør, Guieseppe (eller Beppe, red.) Marotta, har da også offentligt bekræftet, at Eriksen skal væk fra klubben i januar.

ifølge Gazetta dello Sport er en byttehandel med PSG på tale, hvor Inter i stedet får argentinske Leandro Paredes, mens Eriksen forenes med sin tidligere manager fra Tottenham, Mauricio Pochettino, der ser ud til at erstatte den fyrede Thomas Tuchel.

Så bliver spørgsmålet bare, hvor Eriksen ender.