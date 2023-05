Op til kampen mod Lyon meddelte Toulouse, at danske Rasmus Nicolaisen var skadet.

Men klubben løj.

I stedet var virkeligheden en helt anden. Det handlede om danskerens monstergæld til sine medspillere, et voldsomt spilforbrug og spændinger i spillertruppen med Nicolaisen som omdrejningspunkt.

Det melder det franske medie L'Equipe.

Rasmus Nicolaisen og Toulouse har gang i en flot sæson med en pokalsejr. Oprykkerholdet ligger lige nu på 13.-pladsen i Ligue 1, hvor danskeren har været en nøglespiller. Foto: STEPHANE MAHE Vis mere Rasmus Nicolaisen og Toulouse har gang i en flot sæson med en pokalsejr. Oprykkerholdet ligger lige nu på 13.-pladsen i Ligue 1, hvor danskeren har været en nøglespiller. Foto: STEPHANE MAHE

Ifølge avisen har den 26-årige dansker været centrum for en dramatisk sag, hvor han har lånt næsten 750.000 kroner (100.000 euro) af sine holdkammerater for at dække en stor spillegæld. Og det har skabt kaotiske tilstande i Toulouse, som ellers har gang i en flot sæson rent sportsligt.

B.T. har kontaktet både Rasmus Nicolaisen selv, men også spillerens agent, Jens Ørgaard. I skrivende stund er ingen af dem vendt tilbage på B.T.s henvendelser.

På trods af en status som profil i klubben og sikker mand i startopstillingen, når han er frisk, måtte Nicolaisen altså sidde helt over mod Lyon. Som straf for den opførsel, han har haft over for andre spillere i truppen.

Sagen blev angivelig sparket i gang, da Nicolaisen henvendte sig til Gabriel Suazo – en chilensk back, som kom til klubben i januar.

Han var så fortørnet og overrasket over danskerens forespørgsel om et lån, at det bredte sig i klubben. I sidste ende måtte klubbens to anførere, Brecht Dejaegere og Branco Van den Boomen, hive fat i klubpræsident Damien Comolli for at få styr på den verserende sag, hvor mindst seks holdkammerater og stabsmedlemmer blev spurgt om penge.

Stemningen var så anspændt, at det forlyder, at flere af klubbens spillere truede med ikke at spille. Det største lån – på rundt regnet 372.380 kroner – fik han af angriberen Ado Onaiwu.

Ledelsen valgte derefter at give Rasmus Nicolaisen et forskud på sin løn – så han kan tilbagebetale sine holdkammerater.

Umiddelbart ligner det dog, at sagen er lukket nu. Siden kampen mod Lyon er det gået den rigtige vej for forsvarsspilleren.

Rasmus Nicolaisen kom til Toulouse i sommeren 2021. Foto: Marcio Machado Vis mere Rasmus Nicolaisen kom til Toulouse i sommeren 2021. Foto: Marcio Machado

Han var med, da Toulouse vandt en sensationel pokaltitel over Nantes og har spillet 75 procent af klubbens ligakampe.

Det er ikke første gang, Rasmus Nicolaisen havner i spilproblemer. Allerede i Portsmouth for to år siden fik han en bøde på over 20.000 kroner for at have spillet på kampe, han ikke måtte spille på.

53 gange i løbet af en måned overtrådte han reglerne.

På trods af, at der er lagt låg på problemerne omkring danskeren, er der fortsat kaos i Toulouse.

Senest blev en række spillere trukket ud af kamptruppen, fordi de nægtede at spille med regnbuefarvede numre som led i en anti-homofobi-kampagne i den franske liga, Ligue 1.

Derudover er spilleren Zakaria Aboukhlal blevet suspenderet fra fællestræningen efter en episode på rådhuset i Toulouse. Under en tale efter klubbens pokalsejr blev den 23-årige spiller angivelig bedt om at holde mund af en kvindelig folkevalgt.

Til det svarede han prompte, at »der hvor jeg kommer fra, taler kvinder ikke sådan til mænd«. Dernæst bad han kvinden om en undskyldning.