En potentiel bombe kan sprænge Kasper Hjulmands planer for de kommende vigtige landskampe i stykker.

Ifølge den velinformerede Tottenham-journalist fra mediet Football London Alasdair Gold kommer Pierre-Emile Højbjerg nemlig ikke i aktion for Danmark.

Det sker grundet de nye engelske restriktioner som følge af udbrud af muteret coronavirus i Danmark. England har nemlig lukket for al indrejse fra Danmark. Det gælder også for erhvervsrejsende.

»Som jeg forstår det, kommer Højbjerg ikke til at møde op i den danske landsholdslejr. Premier League har rådet klubberne til ikke at frigive spillere, hvis der er en påkrævet karantæneperiode på minimum fem dage efter ankomst eller hjemrejse fra det land, de skal til,« skriver han på Twitter og tilføjer:

»Den nye regel vil betyde, at alle der kommer retur fra Danmark skal isolere sig i 14 dage, og det ville betyde, at Højbjerg ville misse to store Premier League-kampe mod Manchester City og Chelesa,« lyder det fra Gold.

Situationen kan potentielt også komme tli at påvirke Kasper Schmeichel, Andreas Christensen, Jannik Vestergaard og Jonas Lössl, der alle spiller i den bedste engelske række. Det er uvist om reglerne også gælder for klubberne i Championship, hvor Mathias Jensen og Henrik Dalsgaard spiller for Brentford.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra DBU. Landstræner Kasper Hjulmand, som B.T. har haft i røret, henviser til DBU's presseafdeling. Det har heller ikke været muligt at få en kommentar fra fodbolddirektør Peter Møller.

Danmark skal møde Sverige og Island i Danmark, men da kampen mod Belgien skal spilles på udebane, kan Højbjerg og de andre stjerner i princippet deltage i kampen.

Danmark møder Sverige onsdag i Brøndby og søndag Island i Parken, inden Belgien venter 18. november i Leuven.

Den danske corona-krise med udgangspunkt i danske minkfarme kan også få konsekvenser for landskampen mellem England og Island i Danmarks Nations League-gruppe.

Ifølge flere britiske medier kan det netop indførte indrejseforbud fra Danmark til England medføre, at landskampen mellem England og Island kan blive aflyst.

Island spiller mod Danmark, inden de efter planen skal rejse til England, hvilket de nuværende retningslinjer altså ikke tillader.