Andreas Olsens fodboldliv minder på mange måder om en leg i Belgien, hvor det er blevet til 23 mål for Club Brügge i sæsonen.

Den brandvarme dansker har også lagt op til otte scoringer – men uden for banen går det ikke helt som smurt.

Sådan skriver det belgiske medie HLN.

For nu er det igen ved at brænde på mellem landsholdsspilleren og hans belgiske arbejdsgiver. Andreas Skov Olsen har nemlig forladt holdet i protest.

Andreas Skov Olsen har været en vigtig herre for Brügge, men der har flere gange været uenigheder med klubben. Foto: Geert Vanden Wijngaert/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Andreas Skov Olsen har været en vigtig herre for Brügge, men der har flere gange været uenigheder med klubben. Foto: Geert Vanden Wijngaert/AP/Ritzau Scanpix

Torsdag aften skal Club Brügge spille en afgørende kamp mod græske PAOK i Thessaloniki. Og det er herfra, den 24-årige offensivspiller har taget flyveren hjem.

Ifølge mediet er danskeren uenig med lægestaben om den lyskeskade, der har holdt ham ude de seneste 14 dage, og derfor har han taget konsekvensen ved at tage til Danmark for at blive undersøgt af en anden læge. Det træk er næppe faldet i god jord hos holdet, dets fans eller generelt i Belgien, hvor Andreas Skov Olsens ageren er faldet mange for brystet.

Blandt andet mener flere, at han sætter sig selv foran resten af holdet.

'Det er ikke første gang, Skov Olsen ikke viser sig som den største holdspiller – han er tidligere blevet ekskluderet fra gruppen af daværende træner Carl Hoefkens efter en konflikt. Men at det nu sker på en potentielt historisk dag for Club Brügge, gør det selvfølgelig ekstra smertefuldt,' skriver HLN.

Andreas Skov Olsen, der har 29 landskampe på cv'et, har kæmpet med flere småskader gennem sæsonen.