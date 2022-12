Lyt til artiklen

Jesper Fredberg har pakket kufferten og forladt Viborg for at rejse til Anderlecht, hvor han nu er sportsdirektør.

Men han har ikke glemt, hvordan det står til i dansk fodbold – og han har heller ikke glemt Viborgs rivaler fra FCM.

Ifølge det belgiske medie l'avenir har Jesper Fredberg og Anderlechts ligeledes danske træner Brian Riemer nemlig fået et godt øje til Sory Kaba.

»Jagten på en angriber i januars transfervindue er aldrig let, men det er Jesper Fredbergs mission, den nye sportsdirektør for RSCA. Profilen: en robust dreng, høj og … betalelig. Blandt de spillere, der følges, er Sory Kaba, midterforwarden fra Midtjylland i Danmark,« skriver de.

Sory Kabas tid i FC Midtjylland har været noget op og ned. I sidste sæson var han således udlejet til OH Leuven i netop belgisk fodbold.

Her blev det til 26 ligakampe og 10 mål, mens han i pokalturneringen fik sat to kasser ind i tre kampe.

I denne sæson er han tilbage på det midtjyske hede, men indtil videre er det kun blevet til fire mål i de 27 kampe, han har deltaget i.

Sory Kabas kontrakt med FC Midtjylland udløber i sommeren 2024, og det er da også dette, der blandt andet gør, at l'avenir mener, at han han kan møde kriteriet om en 'betalelig' pris for Anderlecht.

Ifølge dem er mindsteprisen på angriberen lige nu 1,5 millioner euro – altså 11 millioner kroner.

FCM betalte i sin tid 22,5 millioner kroner for Sory Kaba.