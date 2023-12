Landsholdsspilleren Rasmus Nissen Kristensen skal i retten for angiveligt at have kørt for stærkt.

Det skriver Yorkshire Evening Post.

Mediet skriver, at den hurtige danske landsholdsback skal i retten 5. december for angiveligt at have kørt for stærkt 19. februar 2023, mens han spillede i Leeds United.

Hvis han bliver kendt skyldig i retten, kan han få frataget sit kørekort.

Backen spiller denne sæson for AS Roma i Italien på lån fra Leeds United i England. Danskeren skal dog tilbage til England hurtigere end ventet for at møde op i retten.

Den ene sæson, Nissen spillede i Leeds, blev en stor skuffelse, der endte med, at traditionsklubben rykkede ned fra Premier League.