Det forestående fodbold-VM er ikke det eneste, assistenttræneren hos det danske landshold har haft i tankerne.

Jon Dahl Tomasson er i disse dage involveret i en bizar retssag i Holland, hvor en 29-årig kvinde er anklaget for at have forfulgt og chikaneret ham og hans familie de sidste fire år. Det skriver det hollandske medie AD.nl.

Kvinden skulle angiveligt have udgivet sig for at være Jon Dahl Tomassons kone på det sociale medie Instagram og desuden påstået, at den tidligere landsholdsspiller var blevet skilt fra sin nuværende kone.

Men det er ikke det hele. Kvinden er også gået så langt i sin chikane af Jon Dahl Tomassons familie, at hun angiveligt har truet med at forgifte hans kone. Derudover har hun angiveligt også påstået, at hun var den rigtige mor til familiens to sønner på fem og ni år.

Jon Dahl Tomasson er assistenttræner på det danske fodboldlandshold. Foto: Liselotte Sabroe Jon Dahl Tomasson er assistenttræner på det danske fodboldlandshold. Foto: Liselotte Sabroe

»Det har været en voldsom periode de sidste år, som har været meget stressende for mig og min familie. Jeg håber på at lægge det bag mig, efter dommen er blevet afsagt,« siger Jon Dahl Tomasson til det hollandske nyhedsmedie AD.

I retten forklarer kvinden selv, at det, der startede som en ‘joke’, hurtigt blev til en besættelse for hende. Ifølge AD kræver anklageren, at hun får op til to måneders betinget fængsel, og at hun får et forbud mod at komme til den hollandske by Rotterdam, hvor Jon Dahl Tomasson bor sammen med sin familie.

Det hollandske medie har også været i kontakt med kvindens arbejdsgiver, som har oplyst, at hun vil blive fyret fra sit arbejde på grund af sagen.

Kvinden blev meldt til politiet på grund af den længerevarende chikane og forfølgelse. Dommen mod hende forventes at falde i en af de kommende dage.