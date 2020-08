Den danske Bournemouth-spiller Philip Billing er ifølge Daily Mail blevet udsat for indbrud, mens han er på ferie hjemme i Danmark.

Ifølge avisen er danskeren blevet berøvet for smykker og personlige ejendele for flere hundrede tusinde kroner. Indbruddet skete lørdag aften, og som konsekvens vil klubben nu øge sikkerheden omkring sine spillere, skriver avisen.

»Bournemouth-ledelsen har efter diskussioner med politiet i Dorset øget sikkerheden omkring spillernes ejendomme i den næste periode for at sikre sig, at ingen andre bliver udsat for det, man betegner som et kalkuleret træk af indbrudstyvene, der udser sig fodboldspillere, som er på ferie,« skriver den engelske avis.

Teorien lyder, at indbrudstyvene har fulgt med på Billings Instagram-profil, hvor man kan se, han er hjemme på ferie hos sin familie i Danmark. Også flere af hans holdkammerater er på ferie og er samtidig aktive på sociale medier, og derfor reagerer klubben nu med øget sikkerhed.

Vis dette opslag på Instagram Mum appreciation post Et opslag delt af P.A.B (@philipbilling) den 6. Aug, 2020 kl. 6.24 PDT

Generelt er fodboldspillerne i England blevet en udsat gruppe.

Tidligere er flere stjerner blevet røvet for flere værdier, hvor eksempelvis Tottenham-spilleren Dele Alli blev udsat for et røveri i sit eget hjem. Det har blandt andet medført, at flere profiler er begyndt at anskaffe sig vagthunde til flere hundrede tusinde kroner for at hjælpe på sikkerheden.

Billing og Bournemouth rykkede i denne sæson ned fra Premier League.