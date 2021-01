Bliv hjemme, hvis du føler dig syg, er smittet eller har symptomer. Det har været en anbefaling, siden covid-19 ramte verden forrige år.

Den anbefaling valgte en League One-fodboldklub dog at se stort på, da de skulle i kamp i den tredjebedste fodboldrække i England.

Holdet valgte nemlig at gå på banen, selvom de vidste, at både spillere og stabsmedlemmer var smittede. Det skriver Daily Mail.

Mediet tilføjer, at hele fodboldholdet efterfølgende blev testet, og det viste sig, at der var et større udbrud i den unavngivne klub.

League One-kampe i England har været afviklet, hvor smittede spillere har været på banen.

Men klubbens kontroversielle beslutninger i forbindelse med kampen stopper slet ikke her.

Daily Mail skriver således, at manageren havde sagt til spillerne, at de skulle fjerne deres apps med smitteopsporing på telefonerne.

Kilder fortæller, at det ikke er første gang, at kampe bliver spillet under sådanne omstændigheder i de lavere engelske rækker.

Man frygter derfor, at spillerne kun bliver testet, hvis de har seriøse symptomer. Det gør flere klubber nervøse for afviklingen af diverse kampe.

Der er ellers rig mulighed for at blive testet i engelsk fodbold. Professional Footballers' Association i England har således finansieret et testsystem til mere end 40 millioner kroner.

På nuværende tidspunkt er der 24 hold i League One. Rækken føres af Lincoln City.