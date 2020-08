Det er en svær periode, som Christian Eriksen gennemgår i Inter lige nu.

Og umiddelbart er der ikke meget, der lige nu tyder på, at det kommer til at vende for den danske landsholdsstjerne.

Det skriver Daily Mail.

For ifølge det engelske medie er Inters træner, Antonio Conte, stærkt ultilfreds med flere af klubbens indkøb i denne sæson, og her skulle særligt købet af Christian Eriksen have skuffet den karismatiske italiener.

Antonio Conte (i midten) og Christian Eriksen (th.).

Faktisk har danskerens seneste tid i den italienske storklub skuffet Conte så meget, at der lige nu florerer rygter om, at han har opgivet den danske stjerne på Inter-holdet.

Danskerens niveau efter coronapausen har efter sigende ikke levet op til trænerens forventninger, hvilket angiveligt skulle have fået det berømte bæger til at flyde over.

Mediet skriver endda, at købet af Christian Eriksen er endt som en regulær misforståelse mellem træneren og klubbens ledelse.

Danskeren har ikke fået meget spilletid efter coronapausen, og fredag aften var da heller ingen undtagelse.

Her fik den danske landsholdsspiller kun omkring et kvarters spilletid i Europa League-finalen mod Sevilla.

En finale, som den spanske fodboldklub endte med at vinde 3-2