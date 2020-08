Lionel Messi har i en årrække været verdens bedste betalte fodboldspiller, så han er vant til at se millionerne vælte ind på kontoen hver måned.

Men skulle superstjernen ende med at skifte til Manchester City, kan han se frem til en lønpakke, der sprænger alle rammer.

I hvert fald hvis spanske Sports oplysninger står til troende.

Mediet skriver nemlig, at Manchester City flexer de helt store økonomiske muskler for at lokke 33-årige Lionel Messi til England for at blive genforenet med manager Pep Guardiola.

Foto: Alberto Estevez Vis mere Foto: Alberto Estevez

Således skulle City være klar med en femårig kontrakt til Messi, hvor årslønnen lyder på 100 mio. euro - eller knap 750 mio. kr.

Derudover indeholder kontrakten angiveligt det overraskende tvist, at Messi kun skal være i Manchester City i tre af de fem år, som kontrakten løber. De sidste to år skal han spille for New York City, der er søsterklub til den lyseblå Manchester-klub.

For skiftet til New York skulle han blive belønnet med en bonus på 250 mio. euro. Alt i alt giver det en lønpakke på 750 mio. euro for de fem år - eller 5,58 mia. kr.

Før det guldrandede skifte eventuelt kan blive en realitet, skal der dog komme en afklaring omkring Lionel Messis kontraktforhold med Barcelona.

Messi selv mener, at en klausul tillader, at han kan gå gratis. Barcelona fastholder derimod, at hans frikøbsklausul på 700 mio. euro skal indfries, hvis Messi skal spille andre steder end Camp Nou.

Dramaet udvikler sig lige nu dag for dag - senest blev Messi mandag væk fra sæsonens første træning med holdkammeraterne. Det kan du læse mere om her.