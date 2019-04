Kig væk, Liverpool-tilhængere.

Mohamed Salah er træt af livet i den engelske klub og vil væk. Allerede til sommer.

Det erfarer det spanske medie AS, der fortæller om uoverenstemmelser med manager Jürgen Klopp som begrundelse for transfer-ønsket.

Nyheden rammer samme dag, som Liverpool og Mohamed Salah skal spille den altgørende kvartfinale-returkamp på udebane mod FC Porto.

Mohamed Salah - er han fortid i Liverpool til sommer. Foto: PHIL NOBLE Vis mere Mohamed Salah - er han fortid i Liverpool til sommer. Foto: PHIL NOBLE

Og historien rammer kun få dage efter, at den egyptiske angriber blev den spiller i klubbens historie, der brugte færrest kampe til at nu op på 50 Premier League-mål. Det skete via lidt af en drømmekasse mod Chelsea - se det øverst i artiklen

Mohamed Salahs diskussioner med Jürgen Klopp skulle dog have stået igennem længere tid.

AS har via engelske kilder fået vished om, at topscoreren skulle være så utilfreds med situationen, at han skulle have bedt klub-ledelsen om en officel 'transfer-forespørgsel'.

Den anmodning har ledende skikkelser i Liverpool dog fået talt Mohamed Salah fra at gennemtrumfe - mod til gengæld at give ham lov til at finde en ny klub til sommer, hvis han stadig holder fast i ideen til den tid. Skriver AS.

Den 26-årige fodboldspiller har i denne sæson ikke været lige så træfsikker som i seneste sæson, alligevel er han i øjeblikket topscorer i Premier League med 19 mål.

Sidste år endte totalen på hele 32 ligamål, hvilket gjorde ham til den næstmest scorede i Europa, kun overgået af Lionel Messi.

Dén sæson fik flere europæiske storklubber til at kigge sultent mod Mohamed Salah, der dog ikke kom andre steder hen end til VM med Egypten. Nu kan interessen dog blusse op igen.

