Liverpool er ramt af noget af et chok. Bare få dage før, at den engelske traditionsklub skal spille returopgør i Champions League-semifinalen mod Roma, er manager Jürgen Klopp og hans assistent gennem 17 år blevet så meget uvenner, at Zeljko Buvac har sagt op.

Det er den engelske avis The Mirror, der skriver, at Zeljko Buvac er smuttet fra Liverpool efter at være blevet 'fuldstændig udeladt' fra Liverpools taktiske møder det seneste stykke tid. Se højdepunkter fra Liverpools seneste kamp øverst i artiklem

Zeljko Buvac er blevet kaldt hjernen bag Jürgen Klopp, og de to har arbejdet sammen i Mainz, Dortmund og nu i Liverpool.

Men nu ser det ud til at være slut. Det kommer næppe som det store chok for Jürgen Klopp selv, men til gengæld er det ikke specielt god timing bare to dage før, at Liverpool skal forsøge at spille sig i Champions League-finalen.

Jürgen Klopp og Zeljko Buvac giver dessiner til Emre Can under en kamp Foto: OLI SCARFF Jürgen Klopp og Zeljko Buvac giver dessiner til Emre Can under en kamp Foto: OLI SCARFF

Andre engelske medier som Independent og Joe skriver mandag morgen, at Liverpool har bekræftet, at Zeljko Buvac har forladt klubben. Men kun midlertidigt.

»Zeljko tager af personlige årsager noget tid væk fra førsteholdet, indtil sæsonen er slut. Klubben respekterer, at det er en privat sag og vil derfor respektere det ved ikke at komme med yderligere kommentarer,« lyder det i en udtalelse fra klubben, der samtidig slår fast, at han assistenttræneren stadig er ansat af Liverpool - og at hans fravær ikke vil påvirke det forhold.

BREAKING: @LFC deny reports that assistant coach Zeljko Buvac has left the club. Liverpool say Buvac is on a leave of absence and his role at Anfield is unaffected. #SSN pic.twitter.com/kCeJHNrAl1 — Sky Sports News (@SkySportsNews) April 30, 2018

Liverpool vandt det første opgør over Roma 5-2, og derfor ligger det altså til de rødblusede fra Merseyside at nå finalen i onsdagens returkamp i Rom - også selv om der nu nok vil blive talt om Klopp-assistentens farvel.

Ifølge flere engelske medier skulle Buvac altså være blevet træt af ikke længere at være lige så involveret som tidligere, og han har blandt andet heller ikke på det seneste været en del af Klopps nærmeste, når det kom til at sætte Liverpools hold.

Onsdag bliver han i hvert fald helt uden indflydelse.