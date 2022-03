Chelseas bankkonto er midlertidigt suspenderet af den britiske storbank Barclays.

Det skriver Sky Sports.

Chelseas bankkonto er blevet midlertidigt suspenderet af Barclays i kølvandet på, at Roman Abramovich er blevet sanktioneret af den britiske regering.

Årsagen til suspensionen er, at banken kræver tid til at vurdere den licens, Chelsea Football Club har fået til at fortsætte alle klubbens fodboldrelaterede aktiviteter.

Chelsea håber på, at suspenderingen vil blive ophævet inden længe.

Den britiske regering gav torsdag Chelsea en licens til, at klubben kunne fortsætte med dens fodboldrelaterede aktiviteter, efter klubejer Roman Abramovich fik sine aktiver frosset, et forbud mod transaktioner med britiske enkeltpersoner og virksomheder, et rejseforbud, og han må heller ikke sælge den engelske storklub, som ellers var den stenrige russers plan.

Udover nu at få klubbens bankkonto suspenderet, er London-klubben blevet påvirket på adskillige andre måder. Blandt andet må klubben nu ikke sælge billetter. Derfor er det kun sæsonkortholdere, som kan komme og se kampene på Stamford Bridge.

Sky Sports skriver, at Barclays med suspenderingen vil være sikker på, at de ikke laver forretninger med folk, der er blevet sanktioneret af en regering.

Foto: GLYN KIRK Vis mere Foto: GLYN KIRK

Fordi den britiske regering har meldt ud, at Chelsea kan fortsætte med at spille kampe, betyder det ikke, at Barclays vil være fortrolig med den ordning. Banken vil nemlig gerne være helt sikker på, at Chelsea bruger pengene på, hvad regeringen har tilladt dem at bruge dem på.

Chelsea har lige nu to danskere i klubben. Andreas Christensen for herrerne og Pernille Harder for kvinderne. Pernille Harder har kontrakt med klubben til 2023, og Andreas Christensens aftale med den engelske storklub udløber til sommer.

Andreas Christensen ser dog ud til at forlade klubben til fordel for den spanske storklub FC Barcelona. Ifølge Sport får danskeren, der lige nu spiller i Chelsea, en kontrakt på fem år, der gælder fra 1. juli, og aftalen forventes ifølge det spanske medie at blive præsenteret i løbet af weekenden.

Med suspenderingen af Chelseas bankkonto skriver Sky Sports ikke, om det kommer til at betyde, at klubben ikke kan lønne deres spillere, mens suspenderingen står på.

Chelsea vil dog ikke være i stand til at skrive under på nye kontrakter med spillere. Det forhindrer klubben i at være aktiv på sommerens transfermarked. Der må heller ikke sælges klubmerchandise.