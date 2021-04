Stjerneangriberen Romelu Lukaku, som er holdkammerat med Christian Eriksen i Inter, er en eftertragtet herre.

I hvert fald, hvis du spørger Daily Mail. Chelsea skulle nemlig være interesseret i at hente den store belgier tilbage til London.

Skal det blive en realitet, må Premier League-klubben finde den store pengepung frem. Prisen lyder således på cirka 770 millioner danske kroner.

Ifølge mediet er Chelsea villig til at betale den store sum. Thomas Tuchel, der er klubbens træner, hungrer efter en stjerneangriber, fordi Timo Werner ikke har imponeret i sine måneder i den engelske hovedstad.

Chelsea vil hente Romelu Lukaku til London. Foto: JENNIFER LORENZINI Vis mere Chelsea vil hente Romelu Lukaku til London. Foto: JENNIFER LORENZINI

Derudover skulle Dortmund-angriberen Erling Haaland ikke være en mulighed, hvilket efterlader 27-årige Lukaku øverst på trænerens ønskeliste.

Skulle det lykkes Chelsea at hente angriberen i Inter, vil det være et stort tab for Christian Eriksen og holdkammeraterne. Romelu Lukaku er holdets topscorer i år i Serie A med 21 mål.

Stjerneangriberen har tidligere spillet i Chelsea uden succes. Eventyret i London sluttede i 2014, hvorefter han har scoret mål på samlebånd for Everton, Manchester United og Inter.

Thomas Tuchels frustrationer omkring Timo Werner er kun blevet større, efter den tyske angriber brændte en gigantisk chance i Champions League-semifinalen mod Real Madrid tirsdag aften.