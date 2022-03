Det trækker for alvor op til et klubskifte af de helt store for Andreas 'AC' Christensen, som er ved at have sin aftale på plads med sin kommende arbejdsgiver.

Og det er selveste FC Barcelona, der ventes at løber med ombejlede Christensen, som altså dermed takker nej til en ny aftale med Chelsea, og også giver den kolde skulder til Bayern München.

Det skriver den store Barcelona-sportsavis Sport, som byder ind med flere opsigtsvækkende detaljer om den angivelige forestående transfer.

Blandt andet skulle krigen i Rusland have skubbet på i forhold til, at den danske Chelsea-stjerne ønsker at forlade London-klubben, som er kommet i fokus som følge af klubbens russiske rigmandejers angivelige tætte bånd til Vladimir Putin.

Foto: DAVID KLEIN Vis mere Foto: DAVID KLEIN

Ifølge Sport skulle den usikre fremtid for Chelsea under Roman Abramovich's ejerskab have fået 'AC' til nu at takke ja til tilbuddet fra FC Barcelona, som har jagtet danskeren siden i sommer.

Avisen skriver, at FC Barcelona allerede i sommer stak de første følere ud efter midterforsvareren. Siden har fulgt mange måneders spekulationer og rygter om Christensens fremtid.

Kontakten mellem Chistensen-lejren og FC Barcelona tog især fart fra januar, hvor mere og mere tydede på, at Danskeren og Chelsea var meget langt fra hinanden i forhandlinger om en kontraktforlængelse.

Chelsea skulle til det sidste have forsøgt at lægge pres på 'AC' for at få ham til at forlænge, men ifølge Sport har den 25-årige landsholdsstjerne nu besluttet sig for at skrive under med de spanske giganter - som følge altså blandt andet af situationen Chelsea er havnet i.

B.T., har forsøgt at få en kommentar fra Andreas Christensens agent, Ilhay Gündogan.