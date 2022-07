Lyt til artiklen

Chelsea-angriberen Timo Werner har angiveligt accepteret at tage mod en 50 procents lønnedgang for at kunne vende tilbage til RB Leipzig.

Den 26-årige tysker har lige siden sit 420 millioner kroner skifte til den engelske storklub kæmpet for at slå igennem i Chelsea.

Timo Werner, der har scoret 23 mål i 89 kampe for Chelsea, startede kun inde i 15 kampe i Premier League i sidste sæson og er opsat på at få mere spilletid forud for Tysklands deltagelse ved VM i Qatar senere på året.

Ifølge Bild arbejder RB Leipzig nu på en aftale med Chelsea og undersøger muligheden for at Werners underskrift på en låneaftale med en købsoption til den tyske klub.

Bild hævder, at Timo Werner er klar til at vende tilbage til RB Leipzig og vil acceptere en lønnedgang på 50 procent for at hjælpe med at presse skiftet igennem.

Werners nuværende aftale med Chelsea er 275.000 pund om ugen – svarende til 2,4 millioner kroner – mens angriberen også skulle have tiltrukket sig interesse fra Juventus.

Den danske landsholdsangriber Yussuf Poulsen så dog meget gerne, at Werner vender tilbage til tysk fodbold og RB Leipzig.

»Jeg håber, han kommer tilbage, han er en god spiller,« sagde Werners tidligere RB Leipzig-holdkammerat Yussuf Poulsen i denne uge.

»Vi er et hold, der forsøger at tage det næste skridt og udvikle os til en af ​​de største klubber i Europa. Det har du brug for kvalitetsspillere til. Vi dannede et godt partnerskab tidligere.«

Da han blev spurgt om udsigten til, at Werner skulle forlade Chelsea inden udgangen af transfervinduet, insisterede Thomas Tuchel i sidste uge på, at den 26-årige 'stadig har noget at bevise' på Stamford Bridge.