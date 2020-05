Corona-virus-isolation, en model og et nattemøde med en Premier League-fodboldstjerne.

Det er ingredienserne i en speget sag, som har set dagens lys i England.

Her skriver tabloidavisen The Sun, at Chelsea-kometen Callum Hudson-Odoi er blevet arresteret, efter at en kvinde ringede efter en ambulance klokken fire i nat.

Ifølge The Sun, har kvinden, som er model, og Chelseas 19-årige supertalent flirtet på nettet, hvilket fik fodobldstjernen til at invitere hende hjem til sin penthouse-lejlighed i London.

FILE PHOTO: Soccer Football - FA Cup - Third Round - Chelsea v Nottingham Forest - Stamford Bridge, London, Britain - January 5, 2020 Chelsea's Callum Hudson-Odoi REUTERS/David Klein/File Photo Foto: David Klein

Hudson-Odoi, som i marts blev testet positiv for corona, skulle have sendt en taxi afsted for at hente kvinden, men en episode er efterfølgende fundet sted i Hudson-Odois London-lejlighed, som fik kvinden til at ringe efter en ambulance.

Kvinden blev ifølge The Sun kørt til hospitalet, mens Callum Hudson-Odoi blev arresteret af politiet.

Politiet i London bekræfter over for avisen, at en episode er fundet sted på den pågældende adresse i det givne tidsrum.

Chelsea-spilleren har med mødet med kvinden brudt med corona-reglerne om at holde afstand, som tages alvorligt i Engladn, som er et af de hårdest ramte lande under corona-epidemien i Europa. Hvad der derudover er sket er endnu uvist.

FILE PHOTO: Soccer Football - Premier League - Brighton & Hove Albion v Chelsea - The American Express Community Stadium, Brighton, Britain - January 1, 2020 Chelsea's Callum Hudson-Odoi reacts Action Images via Reuters/Matthew Childs/File Photo Foto: Matthew Childs

Hudson-Odoi, som regnes blandt de største britiske fodboldtalenter, er ikke den første engelske landsholdsspiller, som har brudt corona-protokollernes regler.

For nogle uger siden var det Manchester Citys Kyle Walker, som blev opdaget i at have deltaget i en sexakt med to prostituerede, efter at corona-epidemien havde sendt samfundet i dvale.