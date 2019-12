Carlo Ancelotti har ifølge engelske Sky Sports takket ja til at blive Evertons nye manager.

Det sker kun seks dage efter, at den erfarne træner blev fyret i den italienske klub Napoli.

Dermed ser det ud til, at det bliver et Premier League-comeback til italieneren, der i 2009 til 2011 stod i spidsen for Chelsea.

Ifølge Sky Sports vil den nye træner officielt blive annonceret før onsdagens Carabao Cup-kamp, hvor Everton i kvartfinalen møder formstærke Leicester.

Det var i starten af december, at den portugisiske manager Marco Silva fik sparket i Everton, efter en periode hvor det blot blev til to sejre i de sidste 11 kampe.

Siden da har Duncan Ferguson været den midlertidige træner for førsteholdet, men nu ser erstatningen altså ud til at være på plads.

Everton FC gjorde det efter fyringen også hurtigt klart, at de sigtede efter at præsentere en ny og permanent træner hurtigst muligt.

Den i dag 60-årige Carlo Ancelotti har i løbet af sin karriere stået i spidsen for Reggiana, Parma, Juventus, AC Milan, Chelsea, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Bayern München og senest Napoli.