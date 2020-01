Det er et år siden, Emiliano Sala døde i en tragisk flyulykke. Men sagen omkring fodboldspilleren er langtfra slut.

For nu har Cardiff besluttet sig for at lægge sag an. Det skriver franske L'Equipe.

Det er dog i den kringlede ende, for Cardiff har lagt sag an mod 'X' i Nantes. Noget, man gør, når det ikke helt står klart, hvem der er ansvarlig. Det er noget, domstolen i Nantes her skal finde ud af.

Ifølge det franske medie har Cardiff lagt sag an for at finde ud af, hvad Nantes og klubbens præsidents rolle i sagen om Emiliano Sala-transferen helt præcist er.

Emiliano Sala spillede for Nantes, da han skiftede til Cardiff. Foto: LOIC VENANCE Vis mere Emiliano Sala spillede for Nantes, da han skiftede til Cardiff. Foto: LOIC VENANCE

Det skyldes, at de har fundet 'nogle elementer' i forhold til både aftalen omkring transferen, men også hvordan flyvningen blev planlagt.

Det har før været fremme, at Willie McKay var mellemmand i forhold til at arrangere flyet, der fragtede Sala fra Nantes til Cardiff - flyet, der efterfølgende styrtede ned i Den Engelske Kanal, hvilket kostede både fodboldspilleren og piloten David Ibbotson livet.

Willie McKays søn, Mark McKay, var også inde over den store handel. Han havde fået mandat fra Nantes til at sælge Sala til Cardiff. Men Willie McKay har ikke agentlicens, og derfor mener Cardiff, at de to kan være medskyldige i noget ulovligt.

I søgsmålet lægger Cardiff op til, at Nantes kan have skjult agenthonorarer. Og derudover insinueres det ifølge det franske medie, at klubben kan være medvirkende til uagtsomt manddrab. Noget, der dog ikke er sikkert.

Her ønsker Cardiff at få klargjort, om Nantes vidste, at Willie McKay før havde arrangeret flyvninger, der ikke var lovlige. Det var de ikke, fordi han ikke havde tilladelse til det. Var Nantes klar over det, kan det få store konsekvenser.

»Så kan de blive anklaget for uagtsomt manddrab og for at have medvirket til en forbrydelse,« siger den franske advokat, Antoine Vey, til L'Equipe.

Det var den 21. januar sidste år, Emiliano Sala var på vej fra Nantes til Cardiff, som han lige var skiftet til. En transfer, der var rekord for den walisiske klub. Noget gik dog galt på turen, og flyet styrtede ned.

Det har tidligere været fremme, hvordan der var for store mængder kulilte i flyet. En undersøgelse viste, at Emiliano Sala havde et højt niveau af kulilte og hæmoglobin i sit blod, fortalte de britiske efterforskere. Niveauet i Salas blod var på 58 procent, og 50 procent betragtes som potentielt dødeligt.

Emiliano Sala blev præsenteret i Cardiff, men da han var på vej hjem efter at have sagt farvel til holdkammeraterne i Nantes, styrtede han ned med et fly. Foto: HO Vis mere Emiliano Sala blev præsenteret i Cardiff, men da han var på vej hjem efter at have sagt farvel til holdkammeraterne i Nantes, styrtede han ned med et fly. Foto: HO

Hvordan der kom store mængder kulilte ind i flyet, er netop noget af det, AAIB har arbejdet på at finde svaret på.

Der har efter tragedien været en stor strid mellem Nantes og Cardiff, da der har været uenighed om, hvor det økonomiske tab skulle placeres.

Den økonomiske tvist blev indbragt for Det Internationale Fodboldforbund (Fifa), som i slutningen af september afgjorde, at Cardiff skulle betale 45 af de 127 millioner kroner plus renter på fem procent fra og med 27. januar til Nantes.

En beslutning, som Cardiff efterfølgende har anket til sportens øverste domstol, Den Internationale Sportsdomstol (CAS), selv om klubben risikerer at blive straffet hårdt for ikke at betale til tiden.