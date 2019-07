Ifølge et svensk medie er Brøndby interesseret i at hente Issam Jebali, der lige nu spiller i den saudiarabiske liga

Noget tyder på, at Brøndby ikke er færdig med at hente spillere ind denne sommer. Tidligere har Niels Frederiksen sagt, at de kigger på mulige emner, og at han ikke vil udelukke endnu et køb.

Én af disse kan ende med at være Issam Jebali. Tuneseren, der tidligere har spillet i Rosenborg og Elfsborg, spiller lige nu i den saudiarabiske liga hos Al-Wahda. Selv siger han, at han er på vej væk fra Mellemøsten, og at der er klubber, der kigger på ham lige nu.



"Jeg kan bekræfte, at jeg forlader Saudi-Arabien. Det er også rigtigt, at jeg har flere interessante tilbud på hånden fra Skandinavien. Hvilke klubber, der er tale om, kan jeg ikke sige nu, men I får snart besked," siger Jebali til det svenske medie Fotbolldirekt.

Den offensive spillere dækker næsten alle position fremme i banen, og dermed også kantpladsen, hvor Brøndby lige nu kigger efter nye ansigter.



