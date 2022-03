Rygterne går på, at den danske Antwerp-træner, Brian Priske, er en presset mand for tiden.

Flere belgiske medier kunne berette, at Brian Priske ville blive vist en fyreseddel, hvis han tabte søndagens opgør mod Beerschot i den bedste belgiske fodboldrække.

Heldigvis for Brian Priske hentede hans mandskab en 2-1-sejr, men alligevel udspillede der sig et drama i pausen af opgøret.

Ifølge det store belgiske medie Het Laatste Nieuws kom klubbossen, Paul Gheysen, ind i omklædningsrummet i pausen, hvor han ville udtrykke sin store utilfredshed med spillerne og den danske træner. Det endte ifølge mediet med et sammenstød mellem Brian Priske og klubbossen.

Det skyldes, at den danske cheftræner bad Paul Gheysen om at udvise større respekt for spillerne, end han gjorde under hændelsen i omklædningsrummet.

Da journalisterne ventede på at få en kommentar fra Brian Priske efter kampen, var danskeren ikke at finde.

I stedet var det assistenttræner Rudi Cossey, der stillede op til interview.

Til det belgiske medie Voetbalprimeur sagde assistenttræneren, at der skete noget i løbet af første halvleg og i pausen.

»Det var en følelsesladet kamp for Priske,« sluttede Rudi Cossey med at sige.

Het Laatste Nieuws skriver, at på trods af søndagens sejr er Brian Priske langtfra sikker på at kunne fortsætte som cheftræner for Royal Antwerp.

Klubben, der også har Viktor Fischer i stalden, er lige nu på tredjepladsen i den bedste belgiske række, Jupiler League, og har hele 11 point op til Royale Union SG på førstepladsen.