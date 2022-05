Søndagens 4-0 nederlag til Anderlecht var dråben, der fik bægeret til at flyde over for bestyrelsen i Antwerpen.

Brian Priske skal fyres.

Det skriver den belgiske avis Het Nieuwsblad.

»Jeg bebrejder primært Priske for, at han aldrig fik sat gang i ilden i Antwerpen,« sagde den tidligere Antwerpen-angriber Patrick Goots til Gazet van Antwerpen efter 4-0-nederlaget.

I pausen skiftede Priske fra en fem- til en firemandskæde i forsvaret, og det fik fatale konsekvenser, da Antwerpen scorede tre hurtige mål.

Den danske træner bliver i klubben i de tre resterende kampe i sæsonen, men derefter må han finde sig et nyt job, forlyder det.

Da den 44-årige træner stadig er på kontrakt indtil juni 2023, bliver fyringen ikke gratis for Antwerpen, der må give Priske en god sjat penge med på vejen.

Den tidligere skandaleramte sportsdirektør i Ajax Marc Overmars, som i dag er direktør i Antwerpen, har efter sigende allerede forberedt fyringen.

Ifølge den belgiske avis har han en liste klar med potentielle nye trænere, hvoraf mindst én af kandidaterne er et stort navn i Holland.

Antwerpen er placeret på en tredjeplads i den bedste belgiske række, Jupiler Pro League.

I de første tre kampe i mesterskabsspillet er det kun blevet til et enkelt point, og derudover har holdet ikke scoret et eneste mål.

Den tidligere FC Midtjylland-træner kom til klubben i 2021 og har stået i spidsen i 46 kampe.

I truppen råder Priske blandt andet over danske Viktor Fischer, som dog ikke har været i aktion siden december grundet en skade.