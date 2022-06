Lyt til artiklen

Christian Eriksen er officielt færdig i Brentford. Det kunne man læse sort på hvidt fredag, da Premier League offentliggjorde en liste med de spillere, som står til at forlade deres klub, da deres kontrakter udløber denne sommer.

Det er som sådan hverken overraskende eller nogen nyhed, da det er alment kendt, at Eriksen kontrakt med Brentford løber ud den 30. juni, og endnu ikke har meldt ud, hvad klubfodboldfremtien bringer.

Det er heller ikke ligefrem hemmeligt, at Brentford har ambitioner om at overtale den danske landsholdsstjerne til at blive i den lille Premier League-danskerklub, som han med stor succes har repræsenteret i siden februar.

BBC Sport holder dog den gryde i kog ved i dag at bringe historien om, at Eriksen endnu ikke besluttet sig om, hvor han vil spille i næste sæson, nu hvor han er kontrakrfri, og at Brentford lurer på at lokke ham til at blive.

Foto: Liselotte Sabroe

BBC sport skriver, at Brentfords danske træner, Thomas Frank, fortsat har et håb om, at Eriksen vælger at lave en ny aftale med London-klubben, som han gjorde comeback til topfodbold for efter sit hjertestop under EM. Det vides ifølge mediet ikke, om et decideret kontraktudspil er i spil mellem parterne.

Midtbanestjernen var med til at spille Brentford til overlevelse i den stjernespækkede liga med 11 optrædener i forårssæsonen, og er klubbens største navn nogensinde.

På rygtebørsen kædes Eriksen da også sammen med større klubber som Tottenham, Manchester United og Newcastle, som på papiret i hvert fald må siges at være mere attraktive både sportsligt og økonomisk end Brentford.

Den 30-årige fynbo holder dog kortene tæt ind til kroppen, og er ikke meget for at åbne op om sine tanker om sin klubfremtid, når han bliver spurgt ind til emnet i landsholdslejren.