PSG havde netop tabt 3-1 på udebane til Monaco, da Luis Campos, som er 'strategisk rådgiver' i klubben, valgte at gå ind i omklædningsrummet og kritisere spillerne.

En beslutning, der i den grad tændte op for temperamenterne hos to af truppens brasilianske spillere.

Ifølge L'Equipe og RMC startede et ophedet skænderi mellem parterne, og det skulle have været så voldsomt, at selv nogle af de andre spillere var overraskede.

Det kan dog også være mere end blot frustration over resultater mod Monaco, som har tændt op under kedlerne.

PSG er nemlig ikke specielt godt kørende for tiden.

I ligaen har de kun vundet to ud af de sidste fem gange, og i pokalturneringen blev de besejret af rivalerne fra Marseille.

En førsteplads i ligaen indtager de dog fortsat, da de har fem point ned til selvsamme Marseille.

Dermed er det heller ikke den bedste form, som Neymar, Messi, Mbappe og resten af PSG-holdet tager med sig til det kommende Champions League-brag mod Bayern München.

Neymars fremtid i klubben må også siges at være usikker. Dog ikke på grund af dette skænderi, men derimod vedvarende rygter om, at ledelsen i klubben ønsker ham solgt.

Brasilianeren kom til PSG i 2017, hvor han skiftede fra Barcelona i verdens dyreste handel.