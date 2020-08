Han opnåede det nærmest umulige...

... at tage den lange vej fra Superligaen til i sidste ende at havne side om side med Lionel Messi i FC Barcelona. Men nu kan fodboldeventyret være slut for Martin Braithwaite i den spanske gigantklub.

Ifølge Mundo Deportivo, den store Barcelona-avis, som altid er opdateret om seneste nyt i FC Barcelona, er klubben i tætte forhandlinger med West Ham om en transfer af den danske landsholdsspiller, som skulle koste 20 millioner euro.

Siden den spanske sæson sluttede for nogle uger siden, har rygterne om Martin Braithwaites fremtid - og manglende ditto i FC Barcelona - taget til i styrke.

Foto: JOSEP LAGO

Fra flere spanske medier har det nemlig lydt, at vestjydens tid i storklubben snart efetr al sandsynlighed får en ende efter kun et halvt år i den ikoniske stribede trøje.

Klubledelsen ønsker at sælge Braithwaite, som i sine 11 kampe i La Liga siden skiftet i februar ikke har overbevist om, at han har en fremtid i klubben.

Eksempelvis har Mundo Deportivo tidligere beskrevet, at foruden West Ham er Everton også interesseret i Braithwaite samt flere spanske klubber, som dog næppe vil eller kan betale prisen, som FC Barcelona forlanger for den 29-årige dansker.

Martin Braithwaite har fire år tilbage af sin kontrakt med FC Barcelona, som han skiftet til fra Leganes som en nødløsning for klubbens som følge af skader i catalanernes offensiv.