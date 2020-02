Martin Braithwaite flyver torsdag til Barcelona for at skrive under på en kontrakt med klubben, erfarer B.T.

Der går angiveligt ikke lang tid, før Martin Braithwaite kan kalde sig FC Barcelona-spiller.

Ifølge B.T. flyver Martin Braithwaite torsdag til Barcelona for at skrive under på en kontrakt med den spanske storklub, der ifølge avisen løber frem til sommeren 2024.

Tidligere onsdag lød det fra flere medier, at FC Barcelona vil indløse danskerens frikøbsklausul, der skulle lyde på 18 millioner euro (cirka 134 millioner kroner).

Mandag aften kom det frem, at Braithwaite, der spiller i Leganés, skulle være tæt på et skifte til FC Barcelona.

Tirsdag bekræftede Leganés-ejer Felipe Moreno, at klubben er blevet kontaktet af FC Barcelona angående danskeren.

Barcelona fik mandag dispensation til at købe en ny spiller inden 6. marts, selv om transfervinduet formelt set er lukket.

Det skete, fordi der i den bedste spanske fodboldrække, Primera Division, er en særregel, som tillader klubber at hente en erstatning, hvis en spiller bliver skadet i mere end fem måneder, efter at transfervinduet er lukket.

Barcelona-angriberen Ousmane Dembélé blev skadet i starten af februar og meldt ude i seks måneder, hvilket svarer til resten af sæsonen. I forvejen er Luis Suarez meldt ude med en skade i fire måneder.

