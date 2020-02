Så lugter det af en dansker i El Clasico.

Ikke siden Thomas Gravesen har en dansker været med i storopgøret mellem FC Barcelona og Real Madrid.

Søndag aften kommer der formentlig en mere - og det kan blive i en fremtrædende rolle.

Spanske AS skriver således, at Martin Braithwaite ser ud til at starte inde i søndagens vigtige La Liga-opgør mellem de to storhold.

