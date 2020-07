Der er ballade i FC Barcelona.

Den spanske storklub skuffede fælt i den hjemlige liga, hvor de måtte se mesterskabet gå til ærkerivalerne fra Real Madrid. Og nu er planerne for oprydningen så for alvor gået i gang.

Den store Madrid-avis Marca mener således at vide, at Barcelona har placeret hele 12 spillere på transferlisten, som man gerne vil have solgt i løbet af sommerens transfervindue.

Og ja, én af dem er danske Martin Braithwaite, men det vender vi tilbage til.

Listen tæller således Neto, Nelson Semedon, Samuel Umtiti, Junior Firpo, Ivan Rakitic, Arturo Vidal, Ousmane Dembele og Martin Braithwaite plus de fire spillere, der vender tilbage efter lejeophold i andre klubber:

Carles Alena, Rafinha Alcantara, Jean-Clair Todibo og Philippe Coutinho.

Ifølge Marca er FC Barcelona bevidste om, at det bliver mere end svært at skille sig af med alle spillere, men har alligevel en ambition om at få solgt så mange som muligt.

Det vil nemlig være en stor hjælp for klubben, der er i økonomiske problemer, og som har brug for mere økonomisk stabilitet.

Derudover vil en stor sum penge også gøre det lettere at få hentet Inter-angriberen Lautaro Martinez, som de spanske giganter er yderst interesseret i, men som italienerne også forlanger et stort beløb for.

Sådan så det ud, da Martin Braithwaite blev præsenteret i FC Barcelona den 20. februar. Foto: NACHO DOCE Vis mere Sådan så det ud, da Martin Braithwaite blev præsenteret i FC Barcelona den 20. februar. Foto: NACHO DOCE

Men hvad betyder alt det her så for danske Braithwaite?

Under overskriften 'Hvad vil der ske med Braithwaite?' giver den spanske Marca-journalist Ramiro Aldunate sit bud på danskerens fremtid.

Her skriver han, at danskeren ikke indgår i Barcelonas planer for næste sæson, og at klubben derfor vil sætte sig ned med angriberen for at finde ud af, hvad der skal ske.

Journalisten skriver videre, hvordan klubben hentede Braithwaite mere af nød end af lyst, og at coronakrisen har gjort det svært for danskeren at imponere, fordi pausen blandt andet betød, at Luis Suarez blev sin skade kvit.

Martin Braithwaite har spillet 11 La Liga-kampe og scoret et enkelt mål for den spanske storklub. Foto: ALBERT GEA Vis mere Martin Braithwaite har spillet 11 La Liga-kampe og scoret et enkelt mål for den spanske storklub. Foto: ALBERT GEA

Men selvom det umiddelbart tegner skidt i forhold til danskerens chancer for at blive i storklubben, så er det lang fra sikkert, at Martin Braithwaites Barcelona-eventyr er forbi, skriver journalisten.

'Barcelona er nødt til at tage en beslutning. Angriberen vil blive og gøre det godt med catalanerne, men hvis de vil hente Lautaro Martinez, så er det usandsynligt, at han får mange minutter. Uanset hvad er det danskeren, der har den endelige beslutning.'

Og så er det store spørgsmål jo: Hvad vil Martin Braithwaite selv?