Hvis man siger, at solen altid skinner på en vinder, så må Martin Braithwaite være det modsatte i FC Barcelona.

For det kører ikke ligefrem på skinner for den danske Barca-spiller.

Han er nemlig helt ude i kulden i den spanske klub og vil blive frasorteret til klubbens kommende træningslejr i USA, melder den spanske avis AS.

I stedet må han blive hjemme i Barcelona og jagte solens stråler på klubbens træningsanlæg.

Martin Braithwaite (th.) brugte størstedelen af sidste sæson på bænken. Kun 236 minutter blev det til for Barca-angriberen. Foto: ALBERT GEA

For 31-årige Braithwaite har gang på gang afvist at tage væk fra den spanske storby, fordi han foretrækker at kæmpe sin chance på holdet.

'Han tænker ikke på at forlade Barca og ønsker at opfylde de resterende to år af sin kontrakt, selvom han ved, at han slet ikke vil komme til at spille.'

'Xavi spillede ham kun op i et par minutter i de sidste måneder og regnede aldrig med ham. I klubben er de meget sårede over danskerens indstilling,' skrev El Mundo Deportivo, der dækker storklubben intenst, sidste måned.

AS melder dog nu, at den danske landsholdsspiller har skiftet mening og er villig til at acceptere et skifte væk fra klubben.

En stor del af tiden i Barcelona er blevet ødelagt af skader. Foto: LLUIS GENE

En afklaring om den danske angribers fremtid må vente, men sikkert er det, at klubben forlader ham og tre andre holdkammerater.

Det drejer sig om Samuel Umtiti, Oscar Mingueza, Riqui Puig, der også er blevet bedt om at finde en ny klub.

FC Barcelona rejser med de resterende spillere på træningslejr i weekenden, hvor de møder David Beckhams klub Inter Miami i første kamp.

Derefter venter El Clasico mod Real Madrid og to resterende kampe mod Juventus og New York Red Bulls.