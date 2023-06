Da anklagerne om vold og voldtægt kom frem i januar 2022, blev Mason Greenwood persona non-grata.

Manchester United-stjernen blev fængslet og suspenderet af sin klub, som fjernede alt Greenwood-relateret på sin hjemmeside.

Men først på året blev anklagerne i den spektakulære sag droppet, og sigtelserne frafaldt.

Det betyder, at Manchester United nu skal tage stilling til, hvad der skal ske med talentet, der unægteligt har fået prædikat ovenpå sagen – selvom han ikke blev dømt.

epa10317428 Manchester United footballer Mason Greenwood arrives at Manchester Crown Court in Manchester, Britain, 21 November 2022. The player appeared in court to enter a plea in response to charges of attempted rape, assault and controlling and coercive behavior. EPA/ADAM VAUGHAN Foto: Adam Vaughan/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere epa10317428 Manchester United footballer Mason Greenwood arrives at Manchester Crown Court in Manchester, Britain, 21 November 2022. The player appeared in court to enter a plea in response to charges of attempted rape, assault and controlling and coercive behavior. EPA/ADAM VAUGHAN Foto: Adam Vaughan/EPA/Ritzau Scanpix

Ifølge mediet Express lader det til, at storklubben har besluttet at leje den 21-årige spiller ud i et år, så man kan overveje hans fremtid og se ham an.

Under sagen har Manchester United igangsat en intern undersøgelse, der skal afgøre, om han kan spille for klubben igen.

Konklusionen er ikke fremlagt endnu, men derfor tænker klubben angiveligt allerede på at sende spilleren til Italien eller Tyrkiet på en lejeaftale. Juventus har blandt andet været meldt interesseret.

Greenwood har fortsat to år tilbage af sin kontrakt med Manchester United, og det kan heller ikke helt udelukkes, at klubben vælger at rive hans kontrakt over efter den voldsomme sag.

Da sagerne mod den engelske fodboldspiller kom frem, blev han også droppet af sin sponsor, Nike, og blev fjernet fra videospillet FIFA.

Greenwood har spillet 129 kampe for Manchester United og scoret 35 mål.