Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Fire Barcelona-spillere har været til skæbnemøde, fortæller den store lokale sportsavis El Mundo Deportivo.

Her fik Òscar Mingueza, Samuel Umtiti, Riqui Puig og Martin Braitwaite angiveligt besked på, at klubben helst så, at de tog exit-ruten, og at de ikke indgik i træner Xavis planer.

Hvor Mingueza tilsyneladende var den, der tog den hårde besked pænest, så var det ifølge den Barcelona-baserede avis Braithwaite, der reagerede værst på meldingen fra klub-koryfæet.

'Han tænker ikke på at forlade Barça og ønsker at opfylde de resterende to år af sin kontrakt, selvom han ved, at han slet ikke vil komme til at spille. Xavi spillede ham kun op i et par minutter i de sidste måneder og regnede aldrig med ham. I klubben er de meget sårede over danskerens indstilling,' skriver El Mundo Deportivo, der dækker storklubben intenst.

Foto: ALBERT GEA Vis mere Foto: ALBERT GEA

Braithwaite blev hentet ind, da Barcelona var i skadesnød og fik dispensation til at handle udenfor transfervinduet.

Barcelona ser umiddelbart ud til at have gang i en storvask, hvor yderligere fem mand kan ryge ud af vagten. Altså udover de fire, som allerede er sendt videre: Luuk de Jong, Adama Traore, Philippe Coutinho og Dani Alves.

Klubben havde 30 mand i førsteholdstruppen sidste år, og nu vil man gerne præsentere Andreas Christensen samt den defensive midtbanespiller Frank Kessie. Plus lidt ekstra.

Afhændingsprocessen går dog ikke så nemt for den catalonske klub, og det virker frustrerende for dem. Ja, lokalmediet kalder det decideret 'stødt på grund'.

Braithwaite har gang på gang afvist at tage væk fra Barcelona, fordi han helelre vil kæmpe sin chance. Sidste sæson var plaget af skader og kun 236 minutter for Barcelona.

På landsholdsplan nåede han 131 minutter.