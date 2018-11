En angiveligt planlagt kæreste-ferie for Nicklas Bendtner hen over julen må vente. I hvert fald hvis det står til hans norske klub, Rosenborg - og sandsynligvis også de danske myndigheder.

»Vi forventer, at han afsoner dommen hurtigst muligt. Det er helt klart vores holdning,« siger Rosenborgs daglige leder, Tove Moe Dyrhaug, til TV 2 Norge.

Nicklas Bendtner, som i november modtog en dom for vold mod en taxachauffør, står overfor at skulle afsone 50 dages fængsel.

Står det til hans klub, Rosenborg, skal afsoningen ske hurtigst muligt - også selvom han ifølge TV 2 i Norge har planlagt en lang juleferie med sin kæreste, Philine Roepstorff, og hendes familie.

Nicklas Bendtner og kæresten Philline Roepstorff til guldfest. Foto: Wold, Ole Martin Vis mere Nicklas Bendtner og kæresten Philline Roepstorff til guldfest. Foto: Wold, Ole Martin

Dette er dog ikke noget, Tove Moe Dyrhaug kender til.

»Det har jeg ikke hørt noget om. Som sagt ønsker vi, at han afsoner snarest. Det er ikke os, som bestemmer det, men vi ønsker, at han tager straffen så hurtigt som muligt,« siger hun.

Hun understreger, at hun synes, at Bendtner skylder klubben at respektere dette ønske, eftersom de nykårede mestre har støttet den danske stjerneangriber i forbindelse med voldssagen.

»Det er han også enig i. Det er en aftale, vi har.«

Tove Moe Dyrhaug og Nicklas Bendtner ved et pressemøde. Foto: TERJE PEDERSEN Vis mere Tove Moe Dyrhaug og Nicklas Bendtner ved et pressemøde. Foto: TERJE PEDERSEN

Kim Østerbye, der er formand for Fængselsforbundet, har tidligere til B.T fortalt, at det vil være normal praksis, at Bendtner snarest muligt skal i gang med at afsone.

»Vi opererer ikke med ventekø i Danmark. Man bliver indkaldt til afsoning hurtigst muligt,« siger han.

Kim Østerbye vurderer, at Nicklas Bendtner har to muligheder, når det kommer til afsoning. Den ene mulighed er at afsone i et åbent eller lukket fængsel. Den anden mulighed er at afsone med fodlænke.

Efter at Bendtner fik sin dom i starten af november for at have slået og sparket en taxachauffør i Københavns natteliv i september i år, sagde Tove Moe Dyrhaug fra Rosenborg, at klubben tog afstand for vold og hændelsen - men at de forsvarede Nicklas Bendtner som person.