Et kæmpe klubkøb kan stå for døren i Italien.

For Simon Kjær, Zlatan Ibrahimovic og resten af stjernerne i AC Milan kan meget vel få en ny ejer i en nær fremtid.

Det skriver Bloomberg.

Ifølge mediet er Investcorp interesseret i at erhverve sig traditionsklubben for et ikke ubetydeligt beløb.

Skal man tro Bloomberg, bliver der lige nu forhandlet om et beløb på cirka en milliard euro – svarende til cirka 7,44 milliarder kroner.

AC Milan ejes af amerikanske Elliott Management Corp, som lige nu forhandler med Investcorp, der er ejet af folk i Bahrain.

Det understreger blot to mønstre, skriver Bloomberg: Den ene trend om, at flere mellemøstlige investorer er interesserede i europæiske klubber, men også det, at investeringer i fodboldverdenen er yderst attraktive.

Tendensen skyldes blandt andet, at der i år skal spilles VM, og at summerne, som kan hentes fra rettighedshavere, bliver mere og mere enorme i verdens største sportsgren.

AC Milan er ikke den eneste klub, der lige nu står over for et ejerskifte.

Storklubben Chelsea er sat til salg, da den russiske ejer Roman Abramovich har fået indefrosset sine aktiver i England i kølvandet på krigen i Ukraine.

Sidste år så man også et stort køb i Europas topligaer, da Newcastle blev erhvervet af pengemænd fra Saudi-Arabien for cirka 2,7 milliarder kroner.

AC Milan har været ejet af Elliott Management Corp siden 2018.

Investcorp har også andre investeringer i Italien, hvor man eksempelvis har kastet et beløb efter luksusmærket Gucci.