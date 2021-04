Der er rekorder på spil, hvis Bayern München igen lykkes med at hapse en af konkurrenternes største profiler.

Og meget tyder på, at det kommer til at ske. Det handler bare ikke om en topscorer eller superstjerne på banen denne gang. Det handler om RB Leipzigs unge supertræner Julian Nagelsmann.

Julian Nagelsmann kan nemlig ifølge Bild blive den dyreste træner i verden. Ikke hvad angår løn, men blot i direkte kompensation fra Bayern München til Yussuf Poulsens RB Laipzig.

Netop nu lyder nyhederne på, at den 33-årige træner er enig med Bayern München om sine personlige vilkår i aftalen, og dermed er det bare overgangssummen, der skal forhandles på plads.

Den kan ende et sted mellem 20 og 30 millioner kroner, skriver Bild. Altså 150 til 225 millioner kroner for en træner. Det vil blive den dyreste handel nogensinde så.

Den nuværende rekord lyder på 15 millioner euro, som Chelsea angiveligt sendte til Porto i 2011, da man hentede André Villas-Boas til Premier League. Portugiseren var datidens unge og brandvarme træner.

Den titel har bare 33-årige Julian Nagelsmann for længst overtaget, for allerede i sine slut 20'ere styrede han Hoffenhaim, og siden 2019 har han stået i spidsen for Yussuf Poulsen og holdkammeraterne i RB Leipzig.

Fremover ser det ud til, at han skal være boss i Bayern München, hvor cheftræner Hansi Flick har meddelt sit farvel, når sæsonen løber ud til sommer. Angiveligt som en konsekvens af uenigheder med sportsdirektør Hasan Salihamidzic.

Og ja, 225 millioner kroner har fodboldverdenen lagt bag sig som rekord for en spiller for længe siden. Priserne på trænere er til gengæld ikke fulgt med. Før nu.