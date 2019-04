Joey Barton er tilsyneladende havnet i nye store problemer.

For politiet efterforsker lige nu en sag med ham som en af hovedpersonerne.

Det skriver flere engelske medier, herunder Sky Sports, der på Twitter har delt en video af Joey Barton, der bliver stoppet af politiet.

Efter Fleetwoods kamp mod Barnsley lørdag, opstod der angiveligt tumult mellem Joey Barton og Daniel Stendel, og efter en ordkrig gik de ned i spillertunellen.

Men her skulle stridighederne være fortsat, og angiveligt valgte Joey Barton at slå Daniel Stendel i ansigtet, så 'blodet flød'. Det skriver Mirror.

Politiet i South Yorkshire bekræfter, at de undersøger hændelsen, og også Barnsley bekræfter, at der har været en episode.

I en udtalelse fra klubben lyder det, at der 'angiveligt var en hændelse i spillertunellen efter dagens kamp, som politiet i South Yorkshire lige nu efterforsker'.

»Klubben vil hjælpe politiet med undersøgelserne, og lige nu har vi ikke yderligere kommentarer,« lyder det fra Barnsley.

Fleetwood, som Joey Barton har været manager for siden starten af sæsonen, har endnu ikke kommenteret sagen.

Det er ikke første gang, Joey Barton har været involveret i en uheldig episode, for i løbet af sin aktive karriere som spiller var han involveret i flere sammenstød.

I 2007 blev han suspenderet for at have slået en holdkammerat, i 2008 kom han i fængsel et halvt år for vold og da han spillede i QPR fik han karantæne på 12 kampe efter en udvisning.

Det skyldtes, at han gav Carlos Tévez fra Manchester City en albue, og da Barton fik vist det røde kort, satte han først et knæ i Sergio Agüero, og efterfølgende gav han Vincent Kompany en skalle. Derudover er han blevet suspenderet for at bryde FA's regler i forhold til at spille på kampe.