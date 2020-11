Martin Braithwaites FC Barcelona-eventyr kan blive kort.

Den danske landsholdsangriber skal nemlig skydes af i januars transfervindue, hvis det står til hans klub.

Det skriver den store Barcelona-sportsavis Mundo Deportivo.

Braithwaite er en blandt flere marginalspillere i storklubben, som den sportslige ledelse vil forsøge at komme af med i det kommende transfervindue.

Foruden den 29-årige vestjyde er også Ousmane Dembele, Carles Alena, Junior Firpo og Samuel Umtiti i fare for snart at være fortid i FC Barcelona.

Martin Braithwaite skiftede sensationelt til Lionel Messis klub i februar sidste år fra upåagtede Leganes. Der har dog været langt mellem de positive indslag fra den hurtige angriber, som hovedsaligt er blevet brug som indskiftningsspiller.

Lidt mere end 400 minutters spilletid fordelt over 16 optrædener og blot en enkelt scoring er Braithwaite noteret for i den blå-røde-trøje.

Braithwaite, som har kontrakt med Barcelona til sommeren 2024, har tidligere udtrykt et ønske om at blive og kæmpe for sin plads på det stjernespækkede mandskab.