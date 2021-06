FC Barcelona har lagt snøren ud i dansk fodbold.

For den catalanske storklub ønsker angiveligt at tilknytte Albert Capellas, der er landstræner for det danske U21-landshold, til deres organisation.

Det skriver det normalt velinformerede lokalmedie Mundo Deportivo.

Og ifølge mediet skulle Barcelonas præsident, Joan Laporta, allerede have mødtes med Capellas mandag morgen og lagt et konkret jobtilbud på bordet.

53-årige Albert Capellas. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere 53-årige Albert Capellas. Foto: Liselotte Sabroe

Hvis Danmarks spanske U21-landstræner takker ja til det påståede jobtilbud, vil det ikke være første gang, at Albert Capellas sætter sine ben i klubben.

For den 53-årige træner var nemlig assistenttræner for FC Barcelonas andethold fra 1999 til 2003.

Tidligere har han også været tilknyttet klubben som ungdomskoordinator.

Efter forårets præsidentskifte i FC Barcelona, er klubben lige nu i gang med at skabe en ny organisation til den tilbagevendte præsident, Joan Laporta.

Albert Capellas har siden sommeren 2019 stået i spidsen for det danske U21-landshold.

For nylig førte han så sit mandskab frem til EM-kvartfinalen, som holdet desværre tabte til Tyskland efter straffesparkskonkurrence.