Quique Setien kender udmærket Martin Braithwaite

Ja, FC Barcelona-træneren har 'direkte anmodet' om af få den danske angriber tilknyttet sit stjernespækkede hold.

Sådan skriver det store catalanske medie Sport, der har flere detaljer om den spektakulære transfer, der har ryddet avisoverskrifterne i Spanien i det seneste døgns tid.

Som B.T. kunne fortælle mandag aften, har Martin Braithwaites agent, Hasan Cetinkaya, siden i går befundet sig i Barcelona for at forhandle om et skifte, der skulle være 'meget tæt’ på at blive en realitet.

Quique Setien har specifik bedt om at få Martin Braithwaite på holdkortet. Foto: LLUIS GENE Vis mere Quique Setien har specifik bedt om at få Martin Braithwaite på holdkortet. Foto: LLUIS GENE

Sport skriver videre, at FC Barcelona har planer om at indfri den frikøbsklausul på 18 millioner euro, svarende til 134,5 millioner kroner, som den 28-årige dansker har i sin nuværende klub, Leganés.

Her lyder det videre, at skiftet kan gå igennem allerede tirsdag eller onsdag.

FC Barcelona fik mandag grønt lys af den spanske La Liga til at erstatte langtidsskadede Ousmane Dembélé, på trods af at transfervinduet er lukket. Det tillader en særlig spansk regel. Men den danske fodboldsspiller er tilsyneladende ikke tiltænkt en kun kortvarig rolle i den spanske storklub. Tværtimod.

Ifølge Sport får Martin Braithwaite en kontrakt på resten af sæsonen og yderligere tre sæsoner indtil juni 2025. Altså 3,5 år i alt.

Martin Braithwaite i duel med med FC Barcelonas Gerard Pique. Foto: Alejandro Garcia Vis mere Martin Braithwaite i duel med med FC Barcelonas Gerard Pique. Foto: Alejandro Garcia

Ud over B.T. og Sport, erfarer det catalanske medie Mundo Deportivo også, at Braithwaites agent har været i forhandlinger med FC Barcelonas ledelse mandag.

Martin Braithwaite har spillet i Leganés i den bedste spanske række siden januar 2019. Her er det blevet til 13 mål og otte assister i 48 kampe for klubben. I denne sæson har danskeren scoret seks gange, herunder mod både FC Barcelona og Real Madrid.

Han har desuden scoret to gange i en enkelt cup-kamp for den lille spanske klub, der har hjemme i området omkring hovedstaden Madrid. Martin Braithwaite har spillet 39 kampe for det danske landshold og scoret syv gange.

Danskerens agent, Hasan Cetinkaya, var medvirkende til Frenkie de Jongs skifte fra Ajax Amsterdam til FC Barcelona i sommer.