Han har scoret 257 mål og lavet 73 oplæg i 383 kampe for Premier League-klubben Manchester City.

Men nu ser det ud til, at Sergio Agüero er ved at være færdig i den blå del af Manchester. Og fremtiden byder på en retur til Spanien.

Gigantklubben FC Barcelona har nemlig sikret sig den 32-årige argentiner på en toårig kontrakt fra sommeren af.

Det skriver mediet AS.

32-årige Sergio Agüero. Foto: Adam Davy / POOL

Hvis skiftet bliver en realitet, vil det muligvis betyde, at Martin Braithwaite kommer endnu længere ned i køen i forhold til en plads i startopstillingen. Den danske angriber kæmper i forvejen med at få spilletid og er kun startet inde i 5 af 16 kampe i år.

Der er dog en særlig grund til, at aftalen med Agüero endnu ikke er blevet offentliggjort.

Joan Laporta, der er Barcelonas kommende præsident, skal nemlig have nøglerne til sit nye kontor på Camp Nou, før det kan ske.

Sergio Agüeros kontrakt med Manchester City udløber til sommer, og La Liga-klubben kan dermed hente den målfarlige angriber kvit og frit.

AS tilføjer, at Lionel Messi har en finger med i spillet i forhold til Premier League-stjernen. Barcelonas nummer 10 skulle nemlig ønske at få ham som holdkammerat.

Joan Laporta skulle ligeledes være interesseret i Dortmunds Erling Haaland, og det er bestemt ikke udelukket, at Barcelona køber ham, selvom klubben også skriver under med Sergio Agüero.

Argentineren kom på måltavlen så sent som lørdag aften, da han scorede i Manchester Citys 3-0-sejr over Fulham i Premier League.

Inden han skiftede til den engelske storklub, scorede han mål for Atlético Madrid, der lige nu fører La Liga foran Barcelona.